Incidente sulla Tiburtina | giovane pedone travolto è grave

Undi 19 anni, originario della Romania, è stato investitovia, nei pressi del civico 169, mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino a una fermata dell’autobus. L’è avvenuto ieri sera, intorno alle 21:30. Alla guida dell’auto, una Fiat Punto, si trovava una donna di 28 anni, ora sottoposta a controlli per verificare l’eventuale uso di alcol o droghe. La vittima, trasferita prima a Tivoli e poi al Policlinico Umberto I, versa in condizioni critiche.Investito in via, 19enneL’episodio è avvenuto in un tratto dellacaratterizzato da intenso traffico e presenza di pedoni. Ilstava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali, quando l’auto lo ha colpito.La 28enne al volante si è fermata immediatamente, consentendo l’intervento tempestivo dei soccorsi.