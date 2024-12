Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Sant’Omobono Terme, 33enne si ferisce a una gamba con una motosega

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 5 dicembre 2024 –sulnella Bergamasca: a, in Valle Imagna, un giovane di 33 anni è stato soccorso in codice rosso, dopo essersi ferito a unacon unamentre stava tagliando delle piante. L’allarme è scattato poco dopo le 15 in un’area boschiva in via Alle Fonti: immediato l’intervento dei soccorsi con l’ambulanza l’elicottero per il trasporto del giovane all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri di Zogno, i vigili del fuoco e l’Ats di Bergamo. Ancora da cahirire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Oggi, in Lombardia, si è registrato un altro infortunio, ma purtroppo mortale: a perdere la vita è stato un operaio bergamasco di 58 anni a Soncino, nel Cremonese.