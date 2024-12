Sport.quotidiano.net - "Il caso Jekyll" al Boiardo. C’è il talentuoso Rubini

Stasera alle 21 al Teatrodi Scandiano, Sergioporta in scena "Il", tratto dal romanzo di Robert Stevenson "Lo stranodel Dr.e di Mr. Hyde". Lo spettacolo si innesta sulla contemporaneità, con una atmosfera da thriller psicologico. Sergio, in veste di narratore, firma anche la regia, mentre Daniele Russo interpreta il doppio– Hyde. Si tratta di un’interpretazione del romanzo originale che si distacca dall’allegoria, per offrire uno sguardo psicanalitico più attuale. "Il nostro testo, spogliato da qualsiasi soluzione allegorica usata da Stevenson - dice Sergio- dà il carattere fantastico a tutta la storia. Come la metamorfosi diin Hyde attraverso un esperimento chimico (la cosiddetta pozione) è piuttosto un viaggio nell’inconscio: nella fattispecie di un famoso luminare della medicina, Henry, che ambendo all’individuazione di quelle che sono le cause della malattia mentale, si fa cavia e diventa poi vittima delle sue stesse teorie, tirando fuori dalla caverna del conscio ciò che è a lui stesso nascosto, la sua ombra, il suo Hyde.