Gravina | Il calcio femminile cresce in maniera esponenziale

“Ilin, siamo arrivati a oltre 43mila ragazze tesserate, dopo essere partiti da 15mila. È aumentata la qualità, lo dicono i risultati che fino a due/tre anni fa erano impensabili: un’Italia che vince contro i campioni del mondo della Spagna, due giorni fa la vittoria contro la Germania, ci siamo qualificati per gli Europei. Poi c’è un aspetto che ha segnato il salto di qualità, ovvero il riconoscimento del professionismo il 1° luglio 2022?. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele, nel corso della celebrazione dei 30 anni dell’ASI. Riguardo la festa dell’ente,ha concluso: “Nello sport il risultato è imprevedibile, tantissimi auguri all’ASI: insieme verso il futuro non solo per lo sport ma anche per le sue attività sociali”.