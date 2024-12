Iodonna.it - Giorgia attrice per un giorno. La cantante ha recitato in Un Posto al Sole nei panni di se stessa nella puntata del 5 dicembre 2024

Grande entusiasmo da parte del cast, dei telespettatori e della cantautriceper il piccolo cameo diin Unal. Laè tra i protagonisti delladel 5, in onda su Rai 3 alle 20.45. Neidi sé, la star avrà un imprevisto sullo splendido lungomare di Napoli.Samuel (Samuele Cavallo), il comandante Guido Del Bue (Germano Bellavia) e il vigile Cotugno (Walter Melchionda) saranno i suoi compagni d’avventura e, grazie a loro,riuscirà a raggiungere Piazza del Plebiscito dove è attesa per un importante concerto. Leggi anche › Serena Autieri, 40 anni, la fortuna comincia da UnalSamuele Cavallo: «Più bello di così non potrebbe essere»Samuele Cavallo, che in Unalinterpreta uno degli chef del celebre Caffè Vulcano con la passione per il cantautorato, è un grande ammiratore die sul profilo Instagram di Unalha annunciato con emozione il cameo della star.