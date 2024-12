Focus Asvis | Dalla pena di morte ai matrimoni egualitari | l’evoluzione dei diritti Lgbt+ non è scontata

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Andrea Di Tommasi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 26 novembre 2024.La musica rimbombava nell’ultimo sabato di ottobre nelle strade di Tapei, illuminate con i colori dell’arcobaleno. Circa 180mila persone hanno preso parte al Pride più grande dell’Asia orientale, celebrando i cinque anni dal riconoscimento delo tra persone dello stesso sesso a Taiwan, il primo Paese asiatico a compiere questo storico passo. Mentre gli organizzatori riflettevano sui progressi, ricordando che meno di vent’anni fa gay e lesbiche erano vittime di una dura repressione, si sono chiesti: “Come sarà il futuro tra dieci anni?”. La risposta non è: i, in Asia come in altre parti nel mondo, continuano a essere messi in discussione, con conquiste in alcuni Paesi e gravi regressioni in altri.