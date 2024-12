Secoloditalia.it - Fini: “Ho fatto errori, non cerco giustificazioni. Meloni ha ricomposto la destra: un capolavoro”

Non era previsto, ma in qualche modo era inevitabile: alla fine anche Gianfrancoè intervenuto alla presentazione del libro di Carmelo Briguglio Quella meteora acontro: il caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia (Kimerik). È stata la giornalista, già vicedirettore del Secolo d’Italia, e storica della, Annalisa Terranova, che moderava l’incontro, a introdurre il fuori programma, al termine di un confronto in cui, gioco forza, il fondatore di An prima e di Fli poi era stato oggetto e soggetto della gran parte delle riflessioni intorno a un libro che ha voluto ricostruire un pezzo di storia politica che, per quanto breve, non può essere rimosso dalla memoria della. “La cancel culture in politica non può esistere”, ha avvertito il direttore del Secolo d’Italia, Antonio Rapisarda, che ha portato il saluto della testata che fu, anche, palestra di un giovanegiornalista.