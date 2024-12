Ilrestodelcarlino.it - Derby, per la Fermana obbligatorio vincere

E’ la settimana che porta alin casa della Civitanovese, il secondo incrocio stagionale dopo quello agostano che finì con il 3-1 per gli uomini di Alfonsi. Ma a ben vedere era impossibile chiedere di più ad una squadra che si era radunata neanche una settimana prima e che aveva quattro allenamenti nelle gambe. Ora si ritorna in riva all’adriatico per una sfida sempre sentita ma soprattutto dal peso specifico molto alto, per entrambe. Uno scontro salvezza cui però si arriva con stati d’animi diversi. Quattro punti nelle ultime gare per entrambe ma inerzia ben diversa. La Civitanovese dopo il pari di Termoli ha superato con merito domenica scorsa il Sora, riprendendo morale e convinzione nei propri mezzi.che dopo il colpo ad Avezzano ha gettato alle ortiche la vittoria contro il Termoli domenica scorsa, dopo il doppio vantaggio nel primo tempo.