Lapresse.it - Decreto fiscale 2025, cosa prevede nuovo testo per Partite Iva, sanità e bonus Natale

Leggi su Lapresse.it

Ilè stato approvato in via definitiva. Il via libera finale, al provvedimento collegato alla Manovra di bilancio, è arrivato oggi alla Camera.Non c’è stata la conferma del taglio da 90 a 70 euro del canone Rai. Ma eccoilper leIva, per la, e per ilIVA – Arriva anche il rinvio (con rateizzazione), proposto dalla Lega e riformulato dal governo, dell’acconto delle imposte per leIva con ricavi fino a 170mila euro: si potrà pagare in un’unica soluzione il 16 gennaio o anche in 5 rate tra gennaio e maggio. La proposta iniziale punta al rinvio anche del versamento per contributi assistenziali e previdenziali.– Al Senato è arrivato anche il via libera all’emendamento di Fratelli d’Italia, sottoscritto anche dal Pd, sul payback farmaceutico, il cui obiettivo è un riequilibrio tra le Regioni.