Quotidiano.net - Crisi in Francia, Barnier da Macron per rassegnare le dimissioni

Parigi, 5 dicembre 2024 – Ieri il governoè caduto e oggi il primo ministro francese, Michel, si è recato al Palazzo dell'Eliseo per presentare leal presidente Emmanuel. epa11714548 France's President Emmanuel(R) and France's Prime Minister Michelstand at attention during commemorations marking the 106th anniversary of the WWI Armistice, in Paris, France, 11 November 2024. The Armistice was signed on 11 November 1918 by the Allies and Germany, ending World War I (WWI). EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT Unadeterminata dalla legge di bilancio “lacrime e sangue” da 60 miliardi necessaria per rispettare i parametri del patto di stabilità europeo. Emmanuel, che ha detto di voler individuare un nuovo premier entro 24 ore, si rivolgerà ai francesi questa sera alle 20 in un discorso alla nazione.