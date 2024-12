Ilfattoquotidiano.it - “Ci chiedono se si può scalare il Monte Perdido in scarpe da ginnastica. State molto attenti”: l’appello del rifugio ai turisti che s’improvvisano scalatori

Non è la prima notizia di questo tipo e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima: escursionisti che tentano di raggiungere luoghi proibitivi condaai piedi. L’ennesimo caso lo racconta Ildolomiti.it. Siamo nei Pirenei spagnoli, provincia di Huesca. E alcunisono passati, per fortuna, dalDe Góriz che si trova a oltre 2000 metri di quota: da lì si può, tra le altre, tentare la scalata al. Ora, proprio i proprietari delhanno voluto condividere sui social un appello: “Vi informiamo che, a differenza delle stazioni sciistiche dei Pirenei, qui sopra i 2.700 metri c’è neve, e tanta. Questa foto non è stata grata dell’intelligenza artificiale, né si tratta di un’immagina ‘rubata’ ad una campagna pubblicitaria, ma al contrario, mostra solo la realtà che esiste nelle montagne che ci circondano“.