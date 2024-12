Movieplayer.it - C'è ancora domani, Paola Cortellesi: "Contro la violenza sulle donne serve l'educazione all'affetto a scuola"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice e regista del film più visto in assoluto degli ultimi due anni ha esortato tutti a prendere ogni provvedimento necessario Dopo il grande successo ottenuto al botteghino, C'èha conquistato il Biglietto d'Oro delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento per il secondo anno consecutivo, diventando il primo film a riuscire in tale impresa. Per celebrare tutto ciò,ha esortatouna volta a prendere ogni precauzione necessaria a combattere la. Fin dalla sua uscita nelle sale, C'èè diventato un manifestoladi genere, con immagini e battute salienti che compaiono nei cartelloni delle varie manifestazioni di protesta che si sono avvicendate in questi mesi. La, impegnata .