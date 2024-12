Lettera43.it - Bitcoin, nuovo record: superati i 100 mila dollari

Leggi su Lettera43.it

La corsa delè inarrestabile. Giovedì 5 dicembre la criptovaluta più popolare al mondo ha stabilito un, superando per la prima volta nella storia il valore di 100, toccando quota 103.288. Un’impennata pari al 6 per cento solamente in 24 ore, una delle più alte di sempre. «Stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma», ha spiegato a Reuters Mike Novogratz, Ceo e fondatore della società di crypto Galaxy Digital. «e l’intero sistema degli asset digitali sono sul punto di entrare sul mainstream finanziario». Fondamentale la spinta degli investitori dopo l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, che ha promesso un importante sostegno politico al settore tanto da rendere gli Usa «la capitale mondiale delle criptovalute».$103,288.73—(@) December 5, 2024, ila poche ore dalla nomina di Paul AtkinsA un mese esatto dalle presidenziali, il prezzo delè aumentato del 50 per cento, cresciuto invece del 143 per cento da inizio anno.