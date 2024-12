Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di due anni muore dopo le dimissioni dall’ospedale per “dolori addominali dovuti a stitichezza”. La famiglia sul piede di guerra per malasanità

Avrebbe compiuto treun mese, ma non ce l’ha fatta. Fatale è stato un presunto errore dei sanitari, su cui le indagini in corso proveranno a fare chiarezza. Siamo a Wolverhampton, a 20 km circa da Birmingham (Regno Unito). Come riportato dal Daily Mail, unaè dilaniata dal dolore per aver perso il loro, Hudson, deceduto lo scorso 27 giugno. Se ne parla adesso poiché tra pochi giorni i funzionari governativi della corte del Black Country si esprimeranno su quello che sembra a tutti gli effetti un caso di.I fatti. Lo scorso 23 giugno il padre di Hudson, Greg, aveva portato il bambino all’ospedale New Cross di Wolverhampton a causa di. Lì, stando a quanto riferito dai familiari, i dottori gli avrebbe somministrato due supposte e un clistere prima di rimandarlo a casa parlando semplicemente di “”.