Affitti, Baccarini "Aumentare la detrazione per gli studenti"

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato due proposte finalizzate, da una parte adl’offerta abitativa soprattutto agliuniversitari e dall’altra parte di rendere i canoni più sostenibili per gli”. Lo ha detto il presidente nazionale Fiaip, Gian Battista, a margine della conferenza stampa, “: strategie e proposte per far fronte all’emergenza abitativa”, con Solo.“La prima comporta l’esenzione dell’Imu a favore dei proprietari, per chi stipula contratti di natura transitoria a favore, appunto diuniversitari – ha aggiunto -. La seconda riguarda gli inquilini, cioè glistessi, per un aumento dellaal 30 per cento sul canone annuo di locazione complessivo andando ad avere un risparmio mensile di 150 euro”.