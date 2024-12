The Fantastic Four | First Steps il video sul set conferma il debutto del classico villain – SPOILER

Leggi su Cinefilos.it

The, ilsul setildelLe riprese principali del film dei Marvel Studios Thesi sono concluse nel fine settimana, ma ora sono state condivise online alcune foto einediti da un set sotterraneo temporaneamente abbandonato.in arrivo.La mappa luminosa all’ingresso del set recita “Subterranea”, il che lascia pochi dubbi sul fatto che il film vedrà ilnel MCU del primo cattivo che la Prima Famiglia Marvel ha affrontato nei fumetti, l’Uomo Talpa.Questo vasto regno sotterraneo consisteva in una rete di caverne estesa a tutto il pianeta e situata a chilometri di profondità sotto la superficie terrestre. Sebbene questo luogo sia stato abitato da numerosi personaggi e razze, è in questi tunnel che ii Quattro hanno scoperto l’Uomo Talpa e i suoi Moloidi.