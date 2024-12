Isaechia.it - Teo Mammuccari abbandona lo studio di Belve durante la registrazione della sua intervista

Leggi su Isaechia.it

Oggi si è registrata una nuova puntata dicon Francesca Fagnani.Secondo quanto riporta Davide Maggio, le cose non sarebbero filate lisce come la trasmissione prevede. Il giornalista ha svelato infatti che uno degli ospiti, Teo, avrebbeto loa metàsua.Visibilmente irritato da alcune domande, la sua pazienza non è durata più di dieci minuti, lasciando di stucco tutti gli spettatori presenti.In vistanuovadi domani, quindi, occorrerà forse trovare un sostituto che possa riempire il vuoto lasciato da.Cosa accadrà con quella breve porzione dia cui si è sottoposto? Capiremo con la messa in onda di venerdì cosa l’ha tanto infastidito o sarà definitivamente cestinata?Stando alle anticipazioni di TvBlog, a riempire il vuotosua – mancata –sarebbe stata scelta Tina Cipollari, opinionista e protagonista di Uomini e Donne.