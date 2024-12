Movieplayer.it - Superman, sono in corso le proiezioni test, James Gunn: "David Corenswet vi farà impazzire"

Leggi su Movieplayer.it

Il film è previsto per l'uscita nelle sale il prossimo luglio, ma intantoin-screening per avere una prima reazione del pubblico Era già trapelata la notizia che le primedi prova disi sarebbero svolte questo mese, ma adesso è arrivata la conferma che il registasta mostrando il suo reboot del DCU a un pubblico selezionato per la prima volta. I partecipanti ai-screeningsolitamente soggetti a un rigido embargo quando si tratta di discutere dei film che vedono, ma come sappiamo, questo non impedisce sempre che qualche dettaglio (a volte più di qualche dettaglio) trapeli online. Solitamente, lo studio è particolarmente attento quando si tratta di divulgare qualsiasi spoiler importante su questo film, ma .