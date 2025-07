PAGELLE UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Jonas Abrahamsen, voto 10: vittoria impressionante per il norvegese che fa gioire la sua Uno-X Mobility. L’anno scorso era stato protagonista alla Grande Boucle, chiudendo secondo a Bologna e andando in fuga un giorno sì ed uno no. Quest’anno sceglie la tappa giusta e la vince di forza, battendo nello sprint a due Schmid, in un ordine d’arrivo ricco di fuoriclasse. Mauro Schmid, voto 7,5: meritava la vittoria, ma forse ha esagerato nel tirare sul finale. Era probabilmente il piĂą forte davanti, nell’ultimo chilometro si è messo in testa per evitare il ricongiungimento di van der Poel ed è stato battuto allo sprint da Abrahamsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: colpaccio di Abrahamsen, van der Poel parte troppo tardi