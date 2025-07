FUTTIES Vitinha SBC disponibile su Ultimate Team – Come completare la sfida

EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Vitinha FUTTIES, centrocampista del PSG. La carta ha overall 97, è non scambiabile e presenta 5 stelle skill e piede debole, con PlayStyle+ Plus su entrambi i ruoli (CC e CDC). Una carta tecnica, versatile e perfetta per chi cerca qualità e controllo a centrocampo. Vediamo nel dettaglio cosa serve per completare la SBC e se vale la pena investire. Hai 14 giorni di tempo per completare tutte le 12 rose richieste. La sfida non è ripetibile. Dettagli carta Vitinha FUTTIES (97). Ruolo principale: CC CDC. Skill Moves: 5. Piede debole: 5. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

