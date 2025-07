Sintonia tra l’assessore indagato e Sala per portare avanti le relazioni con gli immobiliaristi | cosa scrivono i pm

La messe di documenti acquisiti nelle diverse inchieste sulle operazioni edilizie a Milano indicano un “sistema urbanistico edilizio deviato di Milano” e riconducono “ancora una volta alle eversive degenerazioni in cui opera la Commissione per il paesaggio, nonchĂ© alla strumentalizzazione che ne fa la parte politica, principalmente l’assessore Tancredi, in sintonia con il sindaco Sala ed il direttore generale Christian Malangone (servendosi del faccendiere Marinoni ), per portare avanti relazioni private con gruppi della finanza immobiliare attivi a Milano e la soddisfazione dei loro interessi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sintonia tra l’assessore indagato e Sala per portare avanti le relazioni con gli immobiliaristi”: cosa scrivono i pm

