Avellino Basket Zerini infiamma i tifosi | successo di pubblico allo store Magma Sport

Si avvicina l’inizio della stagione 20252026 e ieri presso lo store di Magma Sport, sponsor tecnico ufficiale dell’Avellino Basket, i tifosi hanno avuto l’occasione di incontrare Andrea Zerini, ala-pivot biancoverde ed uno dei protagonisti della prossima stagione agonistica. Tifosi in festa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

U.S. Avellino in Serie B: a Venticano i tifosi festeggiano la promozione - Venticano (AV) – Giovedì 8 maggio 2025, alle ore 20:30, si terrà in Piazza Monumento ai Caduti una manifestazione pubblica per celebrare la promozione in Serie B dell’U.

Play in: Avellino-Valtur Brindisi l'1 maggio, i tifosi organizzano un pullman - BRINDISI – Si giocherà giovedì prossimo (1 maggio), al PalaDelmauro di Avellino, la gara fra la Valtur Brindisi e l’Avellino Basket, valevole per il primo turno dei play in.

