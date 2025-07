Grattano e vincono 100mila euro a Bologna | Sono clienti abituali erano al settimo cielo

Bologna, 16 luglio 2025 – La dea bendata si è fermata in Strada Maggiore e non è la prima volta. Grande emozione, anche in presa diretta, al bar tabaccheria Lucy al civico 49B nella via dove, nei giorni scorsi, sono stati vinti ben 100.000 euro con un unico biglietto Gratta e Vinci di Regina di Cuori dell’importo di 10 euro. Una bella vincita che fa seguito ad altre, come per esempio, due anni fa quando un biglietto della Lotteria Italia, comprato nello stesso posto, regalò 20.000 euro. E stavolta a portarsene a casa 100.000 euro è stata una coppia di clienti abituali del bar tabaccheria, naturalmente ora al settimo cielo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grattano e vincono 100mila euro a Bologna: “Sono clienti abituali, erano al settimo cielo”

