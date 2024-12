Lettera43.it - Spotify Wrapped 2024: Taylor Swift e Geolier i più ascoltati dell’anno

Dopo interminabili ore di attesa,è finalmente disponibile. Ogni anno, infatti, la piattaforma streaming celebra la musica e i podcast piùal mondo dai suoi 640 milioni di utenti. Per l’Italia ha trionfatoche, con 1,2 miliardi di stream anche grazie alla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, ha scalzato Sfera Ebbasta dopo tre anni di dominio. Al terzo posto c’è Lazza che ha preceduto Tedua e Anna, prima fra le donne per il secondo anno di fila. Se nel nostro Paese è un dominio del rap, diversa è la situazione su scala mondiale. Sul trono, con ben 26 miliardi di stream, c’è ancora una volta, che con The Tortured Poets Department si è presa anche la classifica degli album. Per festeggiare il traguardo,ha lanciato due iniziative: sul profilo della diva apparirà il badge Global Top Artist, mentre il pulsante di riproduzione si animerà con un effetto ispirato alle 11 ere della sua carriera.