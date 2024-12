Amica.it - Se una borsa per Natale è troppo cara, sostituitela con una pochette beauty

Leggi su Amica.it

Il lusso è diventato inaccessibile. Se lo stesso Andrea Guerra, ceo di Prada, ha evidenziato come negli ultimi anni il divario tra prezzi e valore effettivo di un prodotto sia aumentato in modo sconsiderato, per rendersene conto bastava dare un occhio alle vetrine dei negozi, fisiche e online. Qui le borse hanno raggiunto cifre mai viste e oggi i prezzi sono in media più alti del 54% rispetto al periodo pre Covid. Con modelli come la 2.55 di Chanel vendute a +91% rispetto al 2019. O la Speedy di Louis Vuitton al +100% sempre in riferimento allo stesso periodo. Tra i consumatori, però, c’è chi ha trovato un piccolo escamotage per potersi comunque permettere it-bag da sogno, ma a prezzi dimezzati: trasformare lefirmate in accessori da indossare. Daa borse: la tendenza da far trovare sotto l’alberoGià in tempi non sospetti, Sarah Jessica Parker nel pieno della popolarità data da Sex And The City partecipava ai party esclusivi di New York con una piccoladi Louis Vuitton sotto braccio.