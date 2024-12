Formiche.net - Quando il payback mette a rischio la competitività e i farmaci di domani. La versione di Siclari (La Sapienza)

Leggi su Formiche.net

Si discute ormai da anni del meccanismo dele dei suoi effetti controversi sul sistema sanitario e sull’industria farmaceutica. Tuttavia, il dibattito non accenna a spegnersi, e le criticità restano irrisolte. Ma cos’è esattamente il? E perché suscita così tante perplessità tra operatori di settore, istituzioni e cittadini? Questo meccanismo, nato per contenere la spesa pubblica farmaceutica, finisce spesso per incidere negativamente sulla capacità di innovazione e sulladelle imprese, con conseguenze sui pazienti. Ne abbiamo parlato con Domenico, professore di Diritto dell’economia e dei mercati finanziari presso l’Università Ladi Roma.Cos’è il? Ilè – come dice la parola stessa in inglese – un meccanismo di restituzione finanziaria che lo Stato italiano, con una norma di legge, ha imposto alle imprese del settore farmaceutico.