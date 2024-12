Ilgiorno.it - Piazza Cambiaghi delle polemiche. Ritardi nei lavori e rinvii continui: il cantiere infinito slitta di nuovo

Cominciano a mostrare segni di impazienza i cittadini monzesi per idella riapertura di. Sui social stanno fioccando in questi giorni le proteste di alcuni utenti per una data di fineper laposta al 5 di gennaio, e non entro Natale come promesso un mese fa dall’amministrazione. Se è vero che è da almeno 15 anni che si aspetta un intervento di riqualificazione della, da allora in stato di degrado sia nelle condizioni della pavimentazione che per gli usi che se ne facevano, e se è vero che il passaggio integrale della proprietà della stessa al Comune è stato un risultato notevole ottenuto dall’attuale Giunta (l’’impasse durava da 30 anni), è altrettanto vero che idella fine dei– da fine settembre rimandati a fine ottobre, poi a inizio dicembre o massimo a Natale, ed ora forse a gennaio –, stanno creando sempre più insofferenza, soprattutto in virtù del fatto che il mercato trasferitosi momentaneamente in via Pellettier sta creando criticità legate al traffico e alla sua stessa fruibilità (in particolare quello del giovedì).