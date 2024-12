Liberoquotidiano.it - Perché porta gli occhiali blu, la scelta decisiva 2021: chi è Tommaso Foti, nuovo ministro FdI

Glicon la montatura blu richiamano una delle sue grandi passioni: l'Inter. Dicono sia un tifoso sfegatato e un discreto intenditore di calcio. Ma il vero amore di, neoper gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, è sempre stata la politica. La pratica dall'età di 14 anni, da quando allievo del liceo scientifico Respighi di Piacenza, ha mosso i primi passi nei comitati studenteschi della sua città. Iscritto al Fronte nazionale della Gioventù, l'organizzazione giovanile del Msi, da lì, dalla destra, non si è mai spostato. In poco tempo, infatti,è diventato segretario provinciale, quindi membro dell'Esecutivo nazionale. A soli venti anni è eletto consigliere comunale di Piacenza, confermato in ogni consultazione per il Movimento sociale italiano fino al 2005.