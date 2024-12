Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di giovedì 5 dicembre 2024: Ariete, giornata positiva

Leggi su Zon.it

L’diFox per oggi,Lainizia con una spinta: il lavoro ti offre nuove prospettive, anche se alcune scelte dovranno essere prese con cautela. In amore, Venere ti invita a essere più disponibile e meno critico.ToroLa Luna favorisce i rapporti con gli altri, ma sul lavoro occorre maggiore diplomazia. L’amore potrebbe sorprenderti con una novità inaspettata, specialmente per chi è single.GemelliLa Luna opposta potrebbe portare un po’ di agitazione. Cerca di mantenere la calma e di non farti influenzare dalle critiche. In amore, è il momento di chiarire eventuali malintesi.CancroLe stelle ti sostengono nel lavoro e nei progetti a lungo termine. In amore, i single potrebbero fare incontri interessanti, mentre chi è in coppia vive momenti di serenità.