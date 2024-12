Milan Leao | Abbiamo fatto vedere ciò che vogliamo

Leggi su Sportface.it

“Tutti hannouna grande partita, tutti sono entrati aggressivi,quello chefare. È importante per i miei compagni, la squadra sta bene, questa è la cosa più importante. Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo pronti. L’Atalanta è una squadra forte, mavincere“. Queste le parole dell’attaccante delRafaelai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria per 6-1 ai danni del Sassuolo in Coppa Italia. Gli fa eco anche il compagno di squadra Fikayo Tomori: “Siamo una squadra forte,vincere ogni partita. Siamo contenti per aver iniziato con una vittoria. Un altro dei nostri obiettivi è subire meno gol, stiamo difendendo meglio, come squadra, stiamo lavorando duro per migliorare“.: “ciò che” SportFace.