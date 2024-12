Ilgiorno.it - Mentre una coppia riposa due ladri entrano in azione

a Credera. Negli ultimi giorni almeno quattro case sono state visitate daiche, in due occasioni, sono anche stati visti. Il primo furto è avvenuto la scorsa settimana ai danni di un commerciante. L’uomo e la moglie si erano andati are e duesono penetrati nella loro abit, riuscendo a trovare i soldi che lateneva in casa.erano in, è arrivato il figlio dellache ha notato un’auto parcheggiata in curva nei pressi della sua abit. All’interno c’era una persona alla guida. Quando il figlio è entrato in casa, ha sentito dei rumori, ha trovato una finestra aperta e quando è uscito a vedere se ci fosse qualcuno, ha visto che l’auto non c’era più. Rientrato in casa, ha controllato con i suoi genitori che nel frattempo si erano svegliati, che cosa mancasse e hanno constatato che i soldi che avevano in casa erano spariti.