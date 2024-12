Lapresse.it - Matematica, in Italia differenze alunni Nord-Sud

Secondo il recente rapporto Iea Timss 2023, il divario tra gli studenti del Sud e delper quanto riguarda le capacità matematiche è molto forte. “Letra le diverse macroaree diventano più evidenti sui livelli superiori della scala. NelOvest il 43% degli studenti in totale raggiunge il livello Alto, mentre nel Sud Isole, in proporzione, la probabilità che uno studente raggiunga questo livello di abilità è più che dimezzata (20%). Anche sul livello Avanzato, mentre per l’nel suo complesso la percentuale di studenti che raggiunge questo livello è del 7%, per le diverse macroaree 40 geografiche questa percentuale va dal 4% del Sud e del Sud Isole, al 9% e 10% delEst e delOvest, rispettivamente” spiega il rapporto appena pubblicato.In, si rilevano punteggi in linea con il dato medio nazionale per tutte le aree geografiche ad eccezione del Sud Isole che raggiunge un punteggio significativamente inferiore.