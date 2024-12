Inter-news.it - Marotta sbaglia parole per l’Inter! Le responsabilità dei campioni

Leggi su Inter-news.it

Nello scambio a distanza tra Giuseppee Antonio Conte è difficile prendere posizione, eppure are probabilmente è stato il presidente del. Le suesono di chi mette le mani avanti, la spiegazione. INTERVENTO – Giuseppeha forse esagerato stavolta. La sua narrazione nel giro di un anno è completamente cambiata e questo può diventare un campanello d’allarme per i tifosi. Al Gran Galà il presidente nerazzurro ha detto: «Il Napoli è la squadra favorita, ha un allenatore vincente e sta facendo bene». Ricordate lediall’inizio dell’anno del ventesimo Scudetto del? Non veniva accettato risultato al di fuori della vittoria del campionato. Simone Inzaghi è stato messo all’angolo e ha dovuto porre come unico obiettivo lo Scudetto. Quest’anno la situazione è totalmente differente e lo fa capire