Manovra il sostegno all’editoria | due emendamenti in attesa per innovare il settore

Roma, 4 dicembre 2024 – Centoquaranta milioni per sostenere l'editoria giornalistica, presidio fondamentale a garanzia di una informazione plurale e di qualità. Sono due gliin discussione alla Camera destinati ad unattraversato da profonde innovazioni tecnologiche e di mercato. Il primo è stato firmato dagli esponenti di Forza Italia e prevede un intervento di 136,6 milioni. L'altro porta la sigla del Pd, per una spesa complessiva di 145,6 milioni di euro. Entrambi gli interventi rimediano ad una grave dimenticanza della legge di Bilancio che, nella versione approvata dal governo, non prevede nessun intervento a favore del.