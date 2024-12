Ilrestodelcarlino.it - Malore in casa, anziano soccorso dai vigili del fuoco

Tanta paura ieri per un 78enne portorecanatese, m. T., colto da unmentre si trovava all’interno della sua abitazione al terzo piano, in via Valentini. Per i soccorsi sono dovuti intervenire anche idel, che lo hanno scendere con un’autoscala per poi affidarlo alle cure del 118. È quanto avvenuto ieri a Porto Recanati. L’allarme è scattato verso le 10, quando l’uomo si trovava in camera da letto e ha cominciato a sentirsi male. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa e quella medicalizzata da Recanati. Ma visto che le scale del condominio erano troppo strette per trasportare l’in barella, sono stati chiamati i pompieri di Civitanova. Una volta fermata la viabilità lungo la via grazie alla polizia locale, i pompieri sono saliti al terzo piano con l’autoscala, e con questa, dopo averlo messo in sicurezza su una barella, lo hanno fatto scendere.