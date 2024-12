Ilnapolista.it - Lobotka: «Conte è uno dei tecnici più attenti ai dettagli che io abbia mai avuto in carriera»

Stanislavè ormai uno dei migliori centrocampisti d’Europa per compiti e ruolo. Impostazione offensiva e ripiegamento difensivo tra i due centrali. Da Gattuso a Spalletti, passando per i tre allenatori dell’anno scorso (uno già lo conosceva per la Slovacchia ndr) è migliorato moltissimo in entrambe le fasi, divenendo di certo uno dei giocatori più influenti nel suo ruolo a livello internazionale. Durante un programma molto seguito all’estero, qualche giorno fa una conduttrice ha detto di lui che se si fosse chiamato Stanley Lebot-Smith avrebbemolto più successo tra le grandi squadra (si tratta di The Overleap, programma con Keane e Neville). Intanto il Napoli dise lo tiene stretto eccome. Quest’oggi lo slovacco è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, in presentazione della gara di domani contro la Lazio di Baroni.