Ilfattoquotidiano.it - “Lapo e Calenda vivevano insieme, non cambiavano le lenzuola e non sapevano come spegnere i caloriferi. Elkann girava in pareo”: il racconto di Violante Guidotti Bentivoglio

“Non capivano che per regolare il riscaldamento in casa c’era un termostato”. È dannatamente esilarante la ricostruzione della convivenza da coinquilini trae Carlo. Artefice di questo straordinario retroscena è nientemeno che, la moglie del leader di Azione. In un’intervista a il Giornale,ha ricostruito i mesi in cui si trovò protagonista di un triangolo casalingo: lei,e il marito Carlo.edlavoravano entrambi in Ferrari e per diverso tempo condivisero un appartamento nella città emiliana vicinissima agli uffici del Cavallino Rampante.“Arrivai nella casa dovee Carlo, a Modena, in inverno. Fuori nevicava. Ricordo che trovaia girare per casa in. Dissi: ma che fai? E lui: in questa casa fa un caldo allucinante”, spiega