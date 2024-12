Ilrestodelcarlino.it - La ricetta di Food Hub: "Innovazione agroalimentare, la qualità comunica meglio"

Si chiama search engine optimization (seo). Tradotto: ‘ottimizzazione per i motori di ricerca’. Per i portali di divulgazione è un mantra per ottenere visibilità e diffondere conoscenza, in special modo per quelli B2B, che puntano ad aumentare contatti e raggiungere obiettivi di business. Nellazione web non si può improvvisare. Come fare quindi? Scrivere contenuti di valore, di interesse è la migliore strategia seo. Vale, infatti, un principio fondamentale: labatte sempre la quantità. "Noi siamo nati come portale della diffusione dell’nell’industria, - interviene Fabio D’Elia, Ceo diHub - il nostro target sono gli stakeholder del settore. Negli anni abbiamo raggiunto decine di migliaia di utenti, facciamo risparmiare tempo alle aziende consentendo loro di aggiornarsi in maniera veloce, attraverso articoli, podcast, video e newsletter.