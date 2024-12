Linkiesta.it - La fabbrica del Natale a Milano è da Peck

Leggi su Linkiesta.it

L’albero diin Galleria e quello in Piazza Duomo, le casette di legno che trasformano lo spazio in uno spettacolo di luci e profumi, le luminarie nelle vie, gli artisti di strada che intrattengono i passanti con abilità inattese. Ailinizia a Sant’Ambrogio, il 7 dicembre, e regala per un lungo periodo un’atmosfera unica alla città: i milanesi veri e chi vive nell’hinterland trovano mille e uno motivi per un giro in centro in questo mese magico.E alla bellezza delle vetrine delle boutique, che nel quadrilatero della moda invitano a uno shopping che per alcuni è impossibile, si aggiunge il fascino irresistibile di una vetrina storica e amatissima dai milanesi, quella diin via Spadari. Panettoni, sculture di cioccolato, paté, formaggi, paste fresche invitano a entrare e a immergersi in quello che è un tuffo non solo nel sapore, ma anche nella memoria.