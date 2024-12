Juventus buone notizie in vista del Bologna | recuperati Vlahovic e Adzic

Leggi su Sportface.it

Arrivanodalla Continassa, dove lasi sta allenando indei prossimi impegni. Dusanha infatti smaltito i problemi fisici e sarà a disposizione di Thiago Motta per la partita di Serie A contro il. L’attaccante serbo si era infortunato in Nazionale e ha saltato le sfide contro Milan, Aston Villa e Lecce, ma è finalmente pronto a tornare tra i convocati. Nella giornata odierna ha infatti svolto l’intero allenamento insieme ai compagni e si può dunque considerare recuperato. Lo stesso vale per Vasilije, classe 2006 del Montenegro che si è lasciato alle spalle i fastidi fisici e si è allenato in gruppo.indelSportFace.