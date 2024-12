Inter-news.it - Inter-Parma, la ‘storia recente’ induce alla massima attenzione – Sky

L’si sta preparandoprossima gara contro il, in Serie A, prevista per venerdì 6 dicembre. I nerazzurri sanno di non affrontare un avversario semplice, sia per il momento che storicamente.IL COMMENTO – Così Andrea Paventi a Sky Sport in vista di: «La squadra si è allenata stamattina. Carlos Augusto ha fatto quasi tutto con il gruppo, quindi sarà a disposizione per, mentre Acerbi potrebbe essere risparmiato. Terapie per Pavard, mentre è tornato in gruppo anche Arnautovic. L’riparte, dopo la tappa che non si è sviluppata contro la Fiorentina, e deve farlo vincendo. Ilè un avversario difficile, ha sempre fatto grandi gare contro i nerazzurri. Nelle ultime cinque sfide, i crociati ne hanno vinta una e pareggiate quattro». Paventi sulle difficoltà insite nella sfida con ile sul cammino dell’LO SCENARIO – Paventi ha poi proseguito ponendo l’accento su quanto sia complicato sfidare contro i crociati e sull’importanza di non perdere terreno in Serie A: «Essendo proprio ilin un buon momento di forma, l’deve essere concentrata e sfruttare al massimo le sue potenzialità.