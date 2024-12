Incidente mortale si schianta contro l’auto con nonna e nipotina | Andrea muore giovanissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragicostradale ha causato la morte diBedon, un ragazzo di 17 anni, che ha perso la vita sul colpo a Falzè di Trevignano, in provincia di Treviso, ieri pomeriggio., meccanico di professione e appassionato di motori, stava percorrendo una strada in sella alla sua moto da enduro quando, per cause ancora da accertare, ha impattato violentementeuna Fiat Panda., guidata da una donna di 79 anni del posto, si stava immettendo su una strada principale da una via secondaria. A bordo della vettura viaggiava anche ladella donna, che era andata a prenderla a scuola.Nonostante i tentativi disperati di frenare,non è riuscito ad evitare l’impatto. La moto ha continuato la sua corsa per una ventina di metri prima di scivolare, finendo trae un muretto di recinzione.