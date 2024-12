Nerdpool.it - Harry Potter: L’aggiornamento sulla serie TV della HBO rivela un numero sorprendente di stagioni

Latelevisiva diHBO non dovrebbe arrivare primafine del 2026 o del 2027, ma sembra che ci sia già un piano per far sì che il nuovo adattamento dell’amatadi libri di J.K. Rowling abbia una durata molto lunga. Parlando con Deadline, JB Perrette, amministratore delegato e presidente di Global Streaming per Warner Bros. Discovery, hato che la nuovainizierà un viaggio decennale, suggerendo una durata di 10per laattesa.“Se si guarda al ’26 e al ’27, si inizia un viaggio di 10 anni con ladi, che ci entusiasma moltissimo”, ha detto Perrette. “E direi che potrebbe essere il più grande evento quando arriveremo a quella”.L’idea che ladi, che è attualmente in fase di casting e la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2025, possa durare 10e nonallo stesso tempo.