Fedez replica a Beppe Sala: «Contribuire alla sicurezza di Milano è il tuo lavoro, non il mio»

Dall’Ambrogino d’oro e al ruolo di paladino della sinistra, finosvolta ‘vannacciana’ e al duro botta e risposta col sindaco dem. È la strana parabola di, protagonista di un botta e risposta col primo cittadino di. Motivo del contendere? Ladel capoluogo lombardo, che sta tenendo banco (anche) dopo la morte nel quartiere Corvetto del 19enne Ramy Elgaml.(Getty Images).contronel freestyle: «Influencer con la fascia tricolore»«È il tuo, non il mio». Cosìhato in una storia di Instagram alle parole di, il quale aveva detto di non ritenere che il rapper facesse molto perdi, ospite di Real Talk, format dedicato al rap italiano, ha parlato a ruota libera di vari temi, tra cui appunto lain città.