Fano Calcio, vittoria inutile. Ma i gialli contano eccome

Dopo il match vittorioso (3-0) di venerdì sera, ilha ripreso l’altro ieri ad allenarsi in vista del prossimo scontro in programma al "Mancini" sabato 7 dicembre contro la Nuova Bedosti di Pesaro. Lain notturna a Corinaldo, anche seai fini della classifica per la promozione, rischia di pesare dal punto di vista sportivo per via delle ammonizioni rimediate dai giocatori granata più importanti. Venerdì sera, a finire sul cartellino dell’arbitro Fossati di Ancona, sono stati infatti Nodari, Gueye e Omiccioli, con quest’ultimo che ha rimediato il giallo a pochi secondi dal fischio finale, e la cosa rischia di mettere nei guai mister Luca Spendolini. "Sia Omiccioli che Gueye – dice il tecnico fanese – sono già arrivati alla terza ammonizione e siccome sono giocatori importanti per questa squadra non vorrei che fossero squalificati proprio quando più avanti saremo chiamati ad affrontare le avversarie più agguerrite del girone".