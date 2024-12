Napolipiu.com - Da Roma: “Conte si nasconde, il Napoli punta allo scudetto”

Il giornalistano analizza il momento degli azzurri e il match di Coppa Italia contro la Lazio. Focus sul mercato e sulle strategie di De Laurentiis.Le ambizioni deldi Antoniosono chiare. Secondo il giornalista Furio Focolari, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, gli azzurri non possonorsi nella corsa al titolo.“Lazio-è un test che entrambe le squadre avrebbero evitato in questo momento”, ha esordito Focolari durante Punto Nuovo Sport. “Vedremo tante seconde linee in campo, sia per Baroni che per. Ildovrà gestire giocatori meno abituati al campo, come Spinazzola, Raspadori e Simeone”.Sul presunto nervosismo trae Marotta, il giornalista non ha dubbi: “È come il bue che dice cornuto all’asino. Sono due furbi e grandi professionisti che giocano di psicologia, cercando di scaricare la pressione l’uno sull’altro”.