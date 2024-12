Movieplayer.it - Cold Case: chi ha ucciso JonBenét Ramsey, recensione: documentari irrisolti per casi aperti

Leggi su Movieplayer.it

Disponibile su Netflix, la docu-serie tenta di far luce su un caso ancora aperto, riuscendoci a metà. Interessante la resa visiva, meno la mancanza di obiettività di racconto. Le sirene della polizia illuminano un quartiere pronto a svegliarsi, per cadere nell'incubo di una notte costante. Patsystringe tra le mani un foglio: non è una lista della spesa, e nemmeno un biglietto di auguri per le feste appena concluse. È una lettera di riscatto. Sua figlia è stata rapita. Quello che Patsy e John ancora non sanno è chegiace invece esanime sul pavimento della taverna di casa. È l'inizio di un caso ancora irrisolto, illuminato dalle luci dell'ambulanza, e dalla telecamera dei giornalisti. Non è un caso se: chi ha