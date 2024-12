Ilrestodelcarlino.it - Bcc Romagnolo, vittoria in trasferta

In serie D maschile, il Volley Club Cesena targato Bccha battuto ina Bologna l’ultima della classe Yuppies Zavattaro Volley con un 1-3 conquistato in rimonta (25-19, 19-25, 19-25, 15-25). La partita inizia in salita: i bolognesi prendono l’inerzia, la Bccprova a rispondere, ma in attacco non riesce a essere incisiva come vorrebbe e così vede sfumare il primo set. Nel secondo, coach Rizzo cambia le carte in tavola: sposta Zandoli in posto 4 e fa entrare Lamponi in posto 2. I cambi sono azzeccati e la partita cambia volto: Cesena prende fiducia e trova continuità in tutti i fondamentali, giocando una bella pallavolo e aggiudicandosi il set 19-25. Nel terzo set i bianconeri sono bravi a tornare in campo con la stessa continuità e aggressività, lasciando poco spazio agli avversari.