Aumenta il prezzo del gas secondo Arera +46% a novembre per la famiglia media

Quifinanza.it - Aumenta il prezzo del gas secondo Arera, +4,6% a novembre per la famiglia media

Leggi su Quifinanza.it

Continua a crescere aildi riferimento del gas in Italia per latipo., il costo del metano è salito di 122,15 centesimi di euro al metro cubo, con una crescita del 4,6% rispetto a quanto fatto registrare a ottobre. Una variazione che è dovuta principalmente alall’ingrosso, che pesa sul costo della materia prima e si traduce negli aumenti in bolletta.I prezzi dell’energia sono tornati a salire dopo un lungo calo durato per quasi tutto il 2024. Questo ha comportato un aumento dell’inflazione, che negli ultimi mesi è tornata sopra all’1%.no i prezzi del gas per le famigliela rilevazione mensile di, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ildel gas è tornato adre in Italia.quanto raccolto, ilmedio per una cosiddettatipo, che consuma 1.