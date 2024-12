Ilrestodelcarlino.it - Apre il villaggio di Natale a Cattolica: il calendario degli eventi fino a Capodanno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 dicembre 2024 – Luci scintillanti, voli acrobatici, coreografie mozzafiato: si accende l’incantesimo nelChristmas Village. La Regina dell'Adriaticole porte del suofatato con il grande spettacolo "Stardust Show", sabato 7 dicembre alle ore 17, in piazza Roosevelt. Dopo aver inaugurato gli altri luoghi magici, come la pista di ghiaccio di piazza Primo Maggio, subito presa d’assalto da piccoli e grandi, la Ruota panoramica e le Casine gourmet di via Bovio, spandendo nell’aria profumi e aromi irresistibili, ora è arrivato il momento dell'evento più atteso e spettacolare con gli acrobati e funamboli dello Stardust Show. Le sorprese delChristmas Village, però, non sono ancora finite: sabato apriranno anche i due igloo di "Bagnino"organizzati dal consorzio le Spiagge di, sempre in piazza Roosevelt.